Степанов рассказал, в каком случае усилят карантин

Карантинные мероприятия в Украине будут усилены в случае заполненности больниц «первой волны», выделенных для пациентов с COVID-19 и подозрением на него, более чем на 60%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Степанов отметил, что речи о полном локдауне не идет.



«Если будет и дальше увеличиваться такими темпами..., и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать вводить более строгие ограничения. Мы не говорим о полной остановке страны. Очень важно найти баланс — страна должна экономически выдержать», — сказал он.



Степанов отметил, что к аналогичным методам прибегали страны ЕС.



«По нашим расчетам, исходя из темпов занятости коек, если будет больше 60%, мы будем предлагать и принимать такое решение — вводить дополнительные ограничения на время», — добавил он.



На сегодня в Украине для пациентов с COVID-19 в больницах «первой волны» выделено около 37 тысяч коек, из которых 16 745 занято.



По состоянию на 5 октября в Украине зафиксировано 230233 случая COVID-19.



Заполненность больниц «первой волны» по стране за последние 5 дней составляет 55,3%.