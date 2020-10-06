В ВСУ коронавирусом болеет почти 700 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Семеро человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.



Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 6 октября коронавирусом в ВСУ болеют 687 человек. С начала пандемии выздоровели 2559 человек, летальных случаев — 10.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 525 человек.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 06 жовтня в Збройних Силах України на гостру... Опубликовано Командування Медичних сил Збройних Сил України Вторник, 6 октября 2020 г.