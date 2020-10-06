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В ОРДО — 97 заболели и 12 умерли от COVID-19 за сутки

06 октября 2020, 10:44

В ОРДО — 97 заболели и 12 умерли от COVID-19 за сутки

В понедельник, 5 октября, в отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 97 человек. Кроме этого, скончались 12 заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте 36, 44, 64, 74, 75, 79 и 83 лет и женщины в возрасте 62, 63, 68, 79 и 81лет.

Географию новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в группировке не называют.

По состоянию на 6 октября «ДНР» признает 3936 случаев COVID-19, из которых 2164 человека выздоровели, 236 — умерли.

Официальных данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях нет.

В Украине без учета Крыма и ОРДЛО выявлено 4 348 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки. При этом 90 ранее заболевших умерли, а 2 149 человек выздоровели.

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