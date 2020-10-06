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Люди на самоизоляции и в стационарах смогут проголосовать на выборах 25 октября

06 октября 2020, 11:46

Люди на самоизоляции и в стационарах смогут проголосовать на выборах 25 октября

Граждане, находящиеся на самоизоляции или в больницах, смогут проголосовать на местных выборах с помощью выездных бригад. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Укринформ».

«Люди, которые находятся на самоизоляции, могут подать соответствующее заявление до 20 часов пятницы, которая идет перед выборами, для того, чтобы к ним приехала соответствующая бригада, и они могли проголосовать. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать соответственно в больницах тоже с помощью выездных бригад», — сказал Степанов на брифинге.

По его словам, на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мероприятий — масочный режим, антисептики, соблюдение дистанции. Люди с признаками ОРВИ смогут проголосовать в отдельных кабинках.

Кроме этого Степанов отметил, что избиратели, которые приходят на участок, должны пользоваться своей ручкой, такое требование целесообразно, учитывая минимизацию риска передачи вируса, когда одним предметом пользуется много людей.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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