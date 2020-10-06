Роддом Мариуполя вдвое переплатил за иммуноглобулин

КНП «Перинатальный центр г.. Мариуполь» Донецкого облсовета купило иммуноглобулин Биовен Моно вдвое дороже средней цены по Украине и в полтора раза дороже самых высоких аптечных цен. Об этом сообщают «Наші гроші».



КНП приобрело Биовен Моно у ООО «Мед Фарм Трейд» в форме раствора для инфузий 5% во флаконе объемом 25 мл, который производит украинское ООО «Биофарма Плазма». Этот препарат используют при врожденной пневмонии, иммунологической несовместимости крови матери и плода, рассеянном склерозе и др.



Самой дорогой является июньская цена четырех флаконов лекарства — 2193 грн. Это на 84% дороже средней цены (1190 грн).



В аптеках Биовен Моно продают по розничным ценам за 1134 — 1450 грн за флакон.



«Мед Фарм Трейд» из Великой Новоселки Донецкой области с уставным капиталом 500 грн принадлежит Ольге Ермиловой, которая также им руководит.