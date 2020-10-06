В Лимане и Селидово полиция подозревает подкуп избирателей

Правоохранители открыли четыре уголовных производства по фактам подкупа избирателей в Лимане и Селидово. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Отмечается, что на сегодня полиция Донецкой области зарегистрировала 184 сообщения о возможных нарушениях. Подавляющее большинство из них — это нарушение правил предвыборной агитации. Фиксируются также случаи подкупа избирателей, препятствование осуществлению избирательного права.



Всего с начала избирательной кампании открыто 15 уголовных производств за нарушения, которые связаны с местными выборами.



Ранее в городе Кременная в одном из магазинов изъяли продуктовые наборы и списки избирателей.