Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19

Украина и Европейский союз заявляют о готовности сотрудничать в плане доступа к будущей вакцине против коронавируса по доступным ценам. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и Украины по итогам саммита.



«Мы выразили готовность сотрудничать над доступом к будущей вакцине против COVID-19, глобальным общим достоянием, по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективная многосторонность необходимы как никогда для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления», — говорится в заявлении.



Стороны отметили важность усиления готовности и способности реагировать, обмениваться информацией в свободном, прозрачном и оперативном режиме и совершенствовать международную реакцию, в том числе, через соответствующие международные организации, такие как ВОЗ, опираясь на опыт мирового реагирования.



В ЕС напомнили, что выделили Киеву пакет поддержки в размере 190 млн евро и мобилизовал программу макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро для преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономического воздействия, что значительно превышает помощь, оказанную другими партнерами.