Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, помощь Украине связана с реформами

06 октября 2020, 20:40

Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, помощь Украине связана с реформами

Помощь Евросоюза Украине связана с выполнением реформ. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС.

«Мы не являемся просто банком. Мы не организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину, как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связана с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем», — сказал Боррель.

При этом он отметил, что его слова из статьи по результатам недавнего визита в Киев о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как банкомат — вырваны из контекста.

Боррель добавил, что когда речь идет о внутренних трансферах, Евросоюз также предъявляет требования к собственным членам, которые должны выполнить свои обязательства внутри ЕС.

ТЕГИ

Люди
Жозеп Боррелль
Организации
Евросоюз

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:25
«ЛНР» лишила свободы и имущества жителя Луганска на 13,5 лет по обвинению в «госизмене»
12:29
В Луганске умер автор гимна «ЛНР»
10:44
В ОРДО — 97 заболели и 12 умерли от COVID-19 за сутки
08:54
В Донецке сообщили о минировании автовокзала «Южный». Вызов оказался ложным
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:15
«ДНР» ввела изъятие земельных участков для «государственных нужд»
17:14
В «ДНР» анонсировали усиление контроля за соблюдением карантина
16:12
В «ЛНР» объяснили дефицит лекарств в аптеках массовым спросом
12:55
В подконтрольном «ДНР» Енакиево работники завода вышли на митинг из-за долгов по зарплате
11:15
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
11:07
Луганск накрыло вредным дымом от пожаров
09:59
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и девять новых случаев COVID-19
07:45
Российская паспортизация «буксует» на Донбассе. Вывод Донецкого института информации
01:15
Донбасс. Итоги недели 28 сентября — 4 октября
все новости
22:59
Разумков: Рада может продлить в декабре закон об «особом статусе» Донбасса
22:14
Пожары в Луганской области: Полиция назвала четыре возможных источника возгорания
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:17
Зеленский: ЕС присоединится к платформе по деоккупации Крыма
20:40
Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, помощь Украине связана с реформами
20:26
Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19
20:08
Зеленский: Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает
19:25
«ЛНР» лишила свободы и имущества жителя Луганска на 13,5 лет по обвинению в «госизмене»
18:21
В Лимане и Селидово полиция подозревает подкуп избирателей
17:24
Медведчук встретился с Путиным и сообщил, что вакцинировался от COVID-19 российской вакциной в Крыму
16:16
На Луганщине огонь подходит к заминированным окрестностям села
15:40
ДонОГА отвергла обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
15:02
Роддом Мариуполя вдвое переплатил за иммуноглобулин
14:28
Два легионера «Шахтера» отправились в свои сборные, несмотря на самоизоляцию клуба
13:37
На Луганщине за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Один человек умер
все новости
ВИДЕО
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
05 октября, 11:15
Тищенко в депутатской группе по Донбассу, тупик в переговорах, коронавирус. Смотрите дайджест НД ►
04 октября, 22:00
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
03 октября, 22:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция