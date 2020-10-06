Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, помощь Украине связана с реформами

Помощь Евросоюза Украине связана с выполнением реформ. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС.



«Мы не являемся просто банком. Мы не организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину, как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связана с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем», — сказал Боррель.



При этом он отметил, что его слова из статьи по результатам недавнего визита в Киев о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как банкомат — вырваны из контекста.



Боррель добавил, что когда речь идет о внутренних трансферах, Евросоюз также предъявляет требования к собственным членам, которые должны выполнить свои обязательства внутри ЕС.