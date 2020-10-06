По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям части Донецкой области зафиксировано три смерти от коронавируса и 148 новых заболевших COVID-19. За все время исследований коронавирус подтвержден у 4 561 человека. Из них 1 685 пациентов выздоровели, а 63 человека умерли.



В отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 97 человек. Кроме этого, скончались 12 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 6 октября «ДНР» признает 3936 случаев COVID-19, из которых 2164 человека выздоровели, 236 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки умерла ранее заболевшая пациентка — 71-летняя жительница Белокуракинского района. С начала пандемии подтверждено 1332 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 621 человек, а 18 умерли.





Политика



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Права человека



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