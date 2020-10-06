Разумков: Рада может продлить в декабре закон об «особом статусе» Донбасса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент при необходимости может до конца 2020 года продлить действие закона об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Укринформ».



По его словам, альтернативные законопроекты, которые бы регулировали этот вопрос, по состоянию на сегодня в Раде не рассматривались.



«Если будет необходимо, если не произойдут дополнительные встречи и не будут наработаны другие варианты выхода из этой ситуации или не будут предложены другие законодательные инициативы от народных депутатов, от президента Украины относительно урегулирования аспектов управления частью Донецкой и Луганской области, то скорее всего, будет приниматься решение о продлении действия этого закона — так, как и в прошлом году, как и раньше», — сказал он



Разумков добавил, что это произойдет ближе к концу года, исходя из необходимости.



Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года. Срок его действия истек 31 декабря 2019 года. Однако, 12 декабря Рада продлила его действие до конца 2020 года.