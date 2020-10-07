Штаб ООС рассказал о двух обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом сообщает пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия — неподалеку Водяного. «Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали», — подчеркнули в штабе.



С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии соприкосновения украинская сторона фиксирует соблюдение режима тишины.