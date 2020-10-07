Dontel: В «народном совете ДНР» выявили коронавирус

Двое членов «народного совета» группировки «ДНР» заразились коронавирусом. Об этом пишет донецкий Telegram-канал Dontel со ссылкой на источник.



По информации канала, коронавирусом в «народном совете» заболел один из «депутатов» от движения «Свободный Донбасс» еще 17 сентября, его лечение продолжается.



29 сентября COVID-19 подтвердился у сотрудника «народного совета», которые мог контактировать с другими «депутатами». Людей, которые с ним контактировали, пока не устанавливали.



Источник рассказал, что в «народном совете» проигнорировали запрос санитарно-эпидемиологической службы о проведении дезинфекции, и продолжили проводить заседания.

Ранее Telegram-канал Dontel сообщил, что у нескольких сотрудников «администрации» главы «ДНР» Дениса Пушилина выявлен коронавирус.



По состоянию на 6 октября «ДНР» признает 3936 случаев COVID-19, из которых 2164 человека выздоровели, 236 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях нет.