«ЛНР» сообщила об умершем от коронавируса и 28 заболевших

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории за сутки зафиксирована новая смерть от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» сепаратистов.



Кроме того, выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19.



За все время исследований «ЛНР» признает 1077 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 819 человек, а 42 умерли.



Власти Украины не публикует данные о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

В Луганске 5 октября скончался певец и композитор, автор гимна «ЛНР» Юрий Дерский. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, которая могла быть спровоцирована коронавирусом.