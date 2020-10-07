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«ЛНР» сообщила об умершем от коронавируса и 28 заболевших

07 октября 2020, 10:01

«ЛНР» сообщила об умершем от коронавируса и 28 заболевших

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории за сутки зафиксирована новая смерть от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» сепаратистов.

Кроме того, выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19.

За все время исследований «ЛНР» признает 1077 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 819 человек, а 42 умерли.

Власти Украины не публикует данные о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

В Луганске 5 октября скончался певец и композитор, автор гимна «ЛНР» Юрий Дерский. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, которая могла быть спровоцирована коронавирусом.

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