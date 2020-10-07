В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►

Пациенты городской больницы № 9 в Мариуполе Донецкой области пожаловались на антисанитарные условия содержания — грязные туалеты, отсутствие мыла и смесителя для воды, умывальник расположен на уровне колен. Именно в эту больницу, в первую очередь, госпитализируют людей с коронавирусом. Одна из пациенток разместила видео из больницы в соцсети.



Директор больницы Александр Железняк объяснил, что пациенты вовсе не должны были находиться в отделении, запечатленном на видео, так как оно закрыто. По его словам, людей разместили там экстренно, так как людей с подозрением на коронавирус в Мариуполе в последнее время стало значительно больше.



Он также сообщил, что больница вмещает 160 провизорных коек и 16 реанимационных, в то время как на сегодня в медучреждении лечится 62 больных с COVID-19, 133 человека в провизорных отделениях с подозрениями на коронавирус и 18 тяжелых пациентов в реанимации.