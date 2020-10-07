В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины произошел одиннадцатый летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.



Умер сотрудник ВСУ в Запорожской области, который с 24 сентября находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония. 6 октября состояние пациента резко ухудшилось в связи с острой сердечной недостаточностью, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.



«Сотрудник ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.



Кроме этого, за минувшие сутки в ВСУ выявлено 63 новых случаев заболевания COVID-19, из них 20 человек госпитализированы.



По состоянию на 7 октября в ВСУ коронавирусом болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 797 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом — 4 753. Еще 2 569 пациента выздоровели, а 77 умерли .