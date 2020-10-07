Украинцы стали хуже относиться к России — опрос

В августе-сентябре отношение украинцев к России снова ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений с 2008 года россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, но разница минимальна. Об этом говорится в результатах совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», передает «Интерфакс-Украина».



В сентябре в Украине хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо — 43%, 9% не определились.



Социологи отмечают, что отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре — 38%, на Юге — 52%, на Востоке — 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких — в Восточном регионе (27%).



«Вместе с тем, на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине — методом телефонного опроса, этот вопрос требует дальнейшего изучения», — подчеркивают социологи.



Отмечается, что за весь период наблюдений (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019-го отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось.



Социологи констатируют, что по сравнению с сентябрем 2019-го и февралем 2020 года уровень поддержки независимости Украины остается прежним — 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.



В России по сравнению с января 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стало 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилось — 16%.