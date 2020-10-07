Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинцы стали хуже относиться к России — опрос

07 октября 2020, 12:03

Украинцы стали хуже относиться к России — опрос

В августе-сентябре отношение украинцев к России снова ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось и второй раз за историю наблюдений с 2008 года россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, но разница минимальна. Об этом говорится в результатах совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», передает «Интерфакс-Украина».

В сентябре в Украине хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо — 43%, 9% не определились.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре — 38%, на Юге — 52%, на Востоке — 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких — в Восточном регионе (27%).

«Вместе с тем, на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине — методом телефонного опроса, этот вопрос требует дальнейшего изучения», — подчеркивают социологи.

Отмечается, что за весь период наблюдений (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019-го отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось.

Социологи констатируют, что по сравнению с сентябрем 2019-го и февралем 2020 года уровень поддержки независимости Украины остается прежним — 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.

В России по сравнению с января 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стало 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилось — 16%.

ТЕГИ

Прочее
Опрос

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:18
«ЛНР»: Два подростка погибли, отравившись газами террикона
13:14
«ДНР» открыла уголовное дело на сотрудников детсада в Донецке после отравления детей
11:18
«ЛНР» похоронила командира боевиков «Лешего». Умер от пневмонии
10:35
«ДНР» — о коронавирусе: 11 умерших и 135 заболевших за сутки
10:01
«ЛНР» сообщила об умершем от коронаивруса и 28 заболевших
09:29
Dontel: В «народном совете ДНР» выявили коронавирус
07:48
Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:25
«ЛНР» лишила свободы и имущества жителя Луганска на 13,5 лет по обвинению в «госизмене»
12:29
В Луганске умер автор гимна «ЛНР»
10:44
В ОРДО — 97 заболели и 12 умерли от COVID-19 за сутки
08:54
В Донецке сообщили о минировании автовокзала «Южный». Вызов оказался ложным
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:15
«ДНР» ввела изъятие земельных участков для «государственных нужд»
17:14
В «ДНР» анонсировали усиление контроля за соблюдением карантина
все новости
14:18
«ЛНР»: Два подростка погибли, отравившись газами террикона
13:31
Жена Петра Порошенко сообщила об ухудшении его состояния
13:14
«ДНР» открыла уголовное дело на сотрудников детсада в Донецке после отравления детей
12:29
45-летний Шовковский включен в заявку сборной Украины на матч с Францией. У трех вратарей выявили COVID-19
12:19
Великобритания выделит 5 миллионов фунтов на поддержку востока Украины
12:03
Украинцы стали хуже относиться к России — опрос
11:27
В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от COVID-19
11:18
«ЛНР» похоронила командира боевиков «Лешего». Умер от пневмонии
11:03
В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►
10:35
«ДНР» — о коронавирусе: 11 умерших и 135 заболевших за сутки
10:08
На саммите Украина — ЕС призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе
10:01
«ЛНР» сообщила об умершем от коронаивруса и 28 заболевших
09:29
Dontel: В «народном совете ДНР» выявили коронавирус
09:05
В Украине зафиксировали 4753 заболевших COVID-19 за сутки. Новый рекорд
08:34
В Донецкой области выявили еще 263 заболевших коронавирусом
все новости
ВИДЕО
В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►
07 октября, 11:03
Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►
07 октября, 07:48
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
05 октября, 11:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция