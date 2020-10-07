Великобритания выделит 5 миллионов фунтов на поддержку востока Украины

Великобритания выделит Украине 5 миллионов фунтов для оказания помощи громадам на востоке страны. Об этом сообщает британское министерство иностранных дел.



Также Лондон выделяет 600 тысяч евро на поддержку миссии ОБСЕ, работающей на Донбассе.



Выделение средств приурочено официальному визиту президента Владимира Зеленского в Великобританию 7–8 октября.



В сообщении британского МИД также говорится, что в рамках визита министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы заверить его в том, что Соединенное Королевство поддерживает независимость Украины и ее территориальное единство «на фоне враждебного поведения России».



Во время визита Зеленский также проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ожидается подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.



Накануне президент Зеленский посетил Брюссель, где принял участие в саммите Украина — ЕС. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом, прогресс Украины в проведении реформ. Также по итогам саммита был озвучен призыв к России прекратить разжигание конфликта на Донбассе.