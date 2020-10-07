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45-летний Шовковский включен в заявку сборной Украины на матч с Францией. У трех вратарей выявили COVID-19

07 октября 2020, 12:29

45-летний Шовковский включен в заявку сборной Украины на матч с Францией. У трех вратарей выявили COVID-19

Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский заявлен как вратарь на товарищеский матч против национальной команды Франции. Об этом сообщает Ассоциация футбола Украины.

Тренерскому штабу пришлось пойти на такой шаг, потому что в составе «сине-желтых» остался только один здоровый голкипер — Георгий Бущан. Ранее у вратарей сборной Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькива выявили коронавирус.

Тренеры сборной подчеркивают, что не рассматривают Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка. Его выход на поле станет возможным лишь в том случае, если ПЦР-тест Бущана окажется положительным или Георгий получит травму во время матча.

 
 
 
 
 
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! Не одягав воротарські рукавички близько трьох років, після того, як в січні 2018 року відновив на пальцях правої руки розірвані ще під час своєї ігрової кар’єри сухожилля. Скажу відверто і не планував! Але іноді обставини змушують!!! Хочешь розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє... І нехай з вами завжди буде t36.6 #uaf #збірнаукраїни #нашазбірна

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)


Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский много лет выступал за киевское «Динамо» и завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года. В УАФ отметили, что он до сих пор поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Матч Франция — Украина состоится сегодня в 22:00. Прямая трансляция на телеканале «Украина».

В поединке не будут принимать участие игроки донецкого «Шахтера». Вся команда ушла на самоизоляцию после того, как COVID-19 был подтвержден у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

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