45-летний Шовковский включен в заявку сборной Украины на матч с Францией. У трех вратарей выявили COVID-19

Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский заявлен как вратарь на товарищеский матч против национальной команды Франции. Об этом сообщает Ассоциация футбола Украины.



Тренерскому штабу пришлось пойти на такой шаг, потому что в составе «сине-желтых» остался только один здоровый голкипер — Георгий Бущан. Ранее у вратарей сборной Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькива выявили коронавирус.



Тренеры сборной подчеркивают, что не рассматривают Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка. Его выход на поле станет возможным лишь в том случае, если ПЦР-тест Бущана окажется положительным или Георгий получит травму во время матча.



Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.



Александр Шовковский много лет выступал за киевское «Динамо» и завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года. В УАФ отметили, что он до сих пор поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.



Матч Франция — Украина состоится сегодня в 22:00. Прямая трансляция на телеканале «Украина».



В поединке не будут принимать участие игроки донецкого «Шахтера». Вся команда ушла на самоизоляцию после того, как COVID-19 был подтвержден у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.