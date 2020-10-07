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«ДНР» открыла уголовное дело на сотрудников детсада в Донецке после отравления детей

07 октября 2020, 13:14

«ДНР» открыла уголовное дело на сотрудников детсада в Донецке после отравления детей

«Генеральная прокуратура» группировки «ДНР» открыла «уголовное дело» по статье «халатность» в отношении сотрудников донецкого ясли-сада № 386 после сообщения родителей о массовом отравлении детей.

Как сообщает пресс-служба «Генпрокуратуры», по результатам проведенной проверки установлено, что источником инфекции, которой заболели дети, были носители ротавирусов и патогенного стафилококка из числа персонала детсада.

Подчеркивается, что одной из дополнительных причин заболевания стало несоблюдение персоналом правил личной гигиены и нарушение правил мытья посуды и игрушек.

Детсад № 386 расположен в прифронтовом Петровском районе Донецка. Отравление детей произошло в конце лета. Количество пострадавших не разглашается.

Санкция статьи «халатность» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

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