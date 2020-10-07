Жена Петра Порошенко сообщила об ухудшении его состояния

Состояние больного коронавирусом пятого президента Петра Порошенко ухудшилось. Помимо воспаления легких, у него наблюдаются проблемы с кровью. Об этом сообщила жена политика Марина Порошенко.



«Его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплексное лечение. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он себя чувствует, как протекает болезнь», — рассказала она в интервью журналистке Янине Соколовой.



Одна из дочерей бывшего президента — Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь в более легкой форме, уточнила Марина Порошенко. У девушки происходят вспышки температуры, которые легко снимаются жаропонижающими препаратами.

Петр Порошенко 29 сентября сообщил, что заразился коронавирусом. 3 октября стало известно о госпитализации политика.