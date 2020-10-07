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«ЛНР»: Два подростка погибли, отравившись газами террикона

07 октября 2020, 14:18

«ЛНР»: Два подростка погибли, отравившись газами террикона

Два подростка погибли на терриконе в неподконтрольном Украине Свердловске (Должанске) Луганской области, отравившись, предположительно, выделяющимися газами. Об этом сообщила «МЧС» группировки «ЛНР».

Там отметили, что утром 6 октября тела 12-летней девочки и 14-летнего подростка без признаков жизни обнаружили их сверстники на высоте около 80 метров. Предполагаемая причина их гибели — «отравление продуктами горения отвальной породы».

В «МЧС» рассказали, что дети отправились на террикон еще с вечера, «чтобы посмотреть на ночной город», никому не сказав о своем походе. Около полуночи их начали искать, но мобильные телефоны уже не отвечали. Приятели погибших, узнав об их пропаже, догадались, где они могут быть, и утром начали самостоятельные поиски.

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