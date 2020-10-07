На Луганщине за сутки выявили 61 заболевшего COVID-19. Один человек умер

За минувшие сутки в Луганской области выявили 61 нового заболевшего коронавирусом. Кроме того, умер ранее заболевший 72-летний житель Беловодского района. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



За сутки выздоровели 55 человек, отметили в ведомстве.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины зарегистрировали 1 393 заболевших коронавирусом. Из них 676 человек выздоровели, а 19 умерли.



Продолжают болеть 698 человек.

На неподконтрольной части Луганской области «ЛНР» подтвердила 1 077 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 819 человек, а 42 умерли.