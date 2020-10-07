«Слуга народа» отложила обсуждение постановления о выборах на Донбассе из-за вспышки коронавируса

Фрацкия «Слуга народа» еще не обсуждала внесение изменений в постановление о местных выборах из-за распространения коронавируса в Верховной Раде. Об этом заявил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.



«Сейчас мы не приняли решение, потому что много народных депутатов заболело коронавирусом. Больше десяти человек только из фракции "Слуга народа". Поэтому был отложен вопрос встречи фракции по этому постановлению», — сказал он в эфире телеканала «Дом».



По его словам, коммуникация с нардепами по данному вопросу продолжается.



«Мы говорим о том, что Минский процесс заблокирован. Об этом господин Фокин нам сообщил и Леонид Макарович Кравчук тоже. Сейчас это является палкой в колеса всему процессу», — отметил он.



В то же время, нардеп не смог назвать количество парламентариев, которые поддерживают изменение постановления, заверив, что многие депутаты высказали готовность голосовать «за».



«В части четвертого пункта, который блокирует сейчас все переговоры и мирный процесс, возврат наших пленных домой, тут нужно будет взвесить все. Потому что это акт одноразового действия. От этого ничего не поменяется. После того как выборы пройдут, постановление утратит свою силу», — добавил Качура.



По информации спикера Рады Дмитрия Разумкова, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 52 нардепов, сейчас продолжают болеть 22 парламентария.

Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.



Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.



О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.



Качура прогнозировал, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.