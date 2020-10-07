Двоих полицейских на Донетчине подозревают в ряде преступлений

Двое оперуполномоченных сектора криминальной полиции подозреваются в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Установлено, что с сентября 2019 года похитили банковскую карту покойного лица, проводили незаконные задержания и обыск, завладели официальным документом путем злоупотребления своим служебным положением, превышали служебные полномочия, солгали следователю о совершении уголовного правонарушения, а также прибегли к краже и мошенничеству.



В настоящее время двум полицейским вручены подозрения.



Подано ходатайство об избрании меры пресечения. Дальнейшую судьбу полицейских решит суд.