Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим работы перед местными выборами. Привлекут даже авиацию

Национальная полиция будет работать в усиленном режиме с 12 октября по 1 ноября на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.



По данным Коименко, количество административных протоколов (683) и начатых уголовных производств (219) за месяц избирательной кампании уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов в 2019 году.



Замглавы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из них на охрану избирательных бюллетеней — 47 тысяч.



Всего же во время местных выборов будут задействованы почти 140 тысяч правоохранителей. Замглавы МВД Сергей Яровой также отметил, что предполагается привлечение авиационных подразделений «для оперативного реагирования на изменение обстановки».



Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Смотрите также: