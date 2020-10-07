Катастрофа Ан-26: Комиссия нашла «грубые нарушения» при расшифровке «черных ящиков»

При расследовании авиакатастрофы Ан-26 25 сентября в Харьковской области выявлено наличие «грубых нарушений, как в выполнение полетных задач, так и в организации полетов в целом». Об этом сообщил глава правительственной комиссии Олег Уруский по итогам расшифровки бортовых самописцев.



Также была установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по измерителю крутящего момента. «Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — отметил Уруский.



Он добавил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает свою работу.



Министерство обороны планирует завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября может стартовать процесс выплат компенсаций семьям погибших курсантов и экипажа.

25 сентября при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева Харьковской области военный разбился самолет Ан-26. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.



В результате крушения погибли 25 человек. Еще один курсант умер в больнице от ожогов, а второй был госпитализирован с травмами.



Известно, что командир экипажа перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.



Следствие рассматривает четыре версии катастрофы.