Три сотрудника ГПСУ умерли от COVID-19

Трое сотрудников Госпогранслужбы умерли вследствие заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Один из летальных случаев произошел 6 октября.



За прошедшие сутки подтверждено 28 новых случаев инфицирования.



С начала пандемии в ГПСУ зарегистрировано 820 положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Из них 546 человек выздоровели, 271 продолжают лечиться.



Под контролем медиков сейчас находятся более 720 пограничников, которые контактировали с больными.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом — 4 753. Еще 2 569 пациента выздоровели, а 77 умерли .