«ЛНР» приговорила участников банды: от 15 лет тюрьмы до пожизненного. Это могут быть боевики

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории участники банды были признаны виновными и осуждены к наказаниям сроком от пожизненного лишения свободы до 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщила «генеральная прокуратура ЛНР».



Злоумышленников судили за особо тяжкие преступления, которые они совершили в 2015 году. Речь идет об умышленном причинении смерти двум и более людям, сопряженном с похищением человека, разбойных нападениях на граждан, незаконном завладением автотранспортом, а также за незаконное приобретение, ношение, перевозку, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.



15 июня 2020 года «приговор» вынес «военный суд ЛНР», но осужденные подали апелляцию.



5 октября вышеуказанный «приговор» в части меры наказания был оставлен без изменения «апелляционной коллегией Верховного суда ЛНР».



В сообщении «генпрокуратура ЛНР» от 7 октября не указано, что это была за банда. Учитывая, что в первой инстанции дело рассматривал «военный суд ЛНР», то речь, по всей видимости, идет об участниках вооруженных формирований группировки «ЛНР».