Боевики обстреляли военных под Водяным

С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.



«Боевых потерь и ранений среди наших военных нет. Вражеские выстрелы не составляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали», — говорится в сообщении.



Обстрел из стрелкового оружия зафиксирован вблизи Водяного Новоазовского района Донецкой области.



Кроме этого, военные совместно со спасателями ликвидируют три локализованных очага пожаров вблизи с.Болотенное Станично-Луганского района, с.Екатериновка Попаснянского района и г.Попасная Луганской области. От ВСУ к тушению пожаров привлечено 130 человек и 5 единиц спецтехники.