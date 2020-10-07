Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток на оккупированной Луганщине

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по фактам жестокого обращения боевиков с гражданским населением и пыток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине"», — говорится в сообщении.



Согласно имеющимся материалам, представители «МГБ» и «МВД» незаконно задерживают людей и пытками вынуждают их сознаваться в «шпионаже» в пользу Украины и «сотрудничестве» с СБУ.



«Гражданское население подвергают издевательствам и пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа к туалету. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой», — указывается в сообщении.



Данные действия запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормами международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.



Отмечается, что жители города Луганск и области, которые пострадали от противоправных действий представителей оккупационной администрации РФ, установлены. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.