Британия предоставит Украине 1,25 млрд фунтов стерлингов кредита на оборону

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Киев получит кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба президента Украины.



Документ был подписан во время визита Зеленского в Великобританию. Подписи поставили министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес.



В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли.



«Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, который проходит в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.



По данным «Европейской правды», договоренность, достигнутая для подписания этого документа, предусматривает переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.