В ВСУ за сутки — 112 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них 22 человека госпитализированы, остальные лечатся дома.

Всего по состоянию на 10:00 8 октября в ВСУ коронавирусом инфицированы 748 человек. С начала пандемии 2672 человека выздоровели, летальных случаев — 11.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 490 человек.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек.