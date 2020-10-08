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В ВСУ за сутки — 112 новых случаев COVID-19

08 октября 2020, 11:39

В ВСУ за сутки — 112 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них 22 человека госпитализированы, остальные лечатся дома. 

Всего по состоянию на 10:00 8 октября в ВСУ коронавирусом инфицированы 748 человек. С начала пандемии 2672 человека выздоровели, летальных случаев — 11.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 490 человек.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек.

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