«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 9 октября

Группировка «ДНР» в пятницу, 9 октября, откроет пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», на въезд и на выезд. Об этом сообщает «межведомственный штаб ДНР».



Людей будут пропускать в обе стороны с 9:00 до 18:00. При этом продолжают действовать ограничения.



Для въезда необходимо получить разрешение штаба «ДНР», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.



При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, люди заполняют бланк-согласие на нахождение в больнице на 14-дневной обсервации.



Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.



На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.



Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.