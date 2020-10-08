В Украине занято 31 716 больничных коек пациентами с COVID-19, что составляет 66,2% от общего количества мест в медучреждениях «первой волны». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Больше всего больничных коек заполнено в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях.

В апреле-сентябре в Украине 71 611 человек были госпитализированы с COVID-19. В сентябре количество госпитализированных возросло на 34% по сравнению с августом.



В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек.