На Луганщине за сутки выявили 87 случаев COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 87 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Так, 25 новых случаев заболевания выявлено в Северодонецке, 16 — в Рубежном, 12 — в Меловском районе, 7 — в Лисичанске, 6 — в Старобельском районе, по 4 — в Белокуракинском и Станично-Луганском районе, по 5 — в Марковском и Новоайдарском районах, 2 — в Новопсковском районе, 1 — в Кормянском районе.



С начала пандемии в области без учета ОРЛО зафиксировано 1480 случаев коронавирусной болезни, среди них 64 ребенка. Из них 676 человек выздоровели, 19 — умерли.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек.