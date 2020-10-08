Разумков: Отдельного фонда по борьбе с COVID-19 в 2021 году не будет

Проект государственного бюджета на 2021 год не предусматривает создания отдельного фонда по борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает ТСН.



Парламент планирует только отдельно предусмотреть средства на вакцинацию населения от COVID-19 и поддержку школ во время пандемии. Почти все деньги на борьбу с коронавирусом следующем году получит МОЗ — предварительно 159 миллиардов гривен.



«Отдельного COVID-фонда как такового не предусматривают. Есть отдельные статьи на вакцинирование, 2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь, 1 млрд на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава, 158,7 млрд гривен, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока что предполагается на следующий год», — сказал Разумков.



Он отметил, что Парламент создавал отдельный антикоронавирусный фонд весной этого года, так как предназначенных для Минздрава средств не хватило бы. Финансирование фонда составило 65 млрд гривен.