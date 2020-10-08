Кравчук ищет замену Фокину в делегации ТКГ. Хочет человека с Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что поиски кандидатуры на должность его первого заместителя продолжаются, и есть люди, которые предлагают свою помощь. Об этом он заявил «Суспільному».



Кравчук отметил, что должность его первого заместителя в делегации ТКГ ввели для того, чтобы усилить коммуникации с жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. По его мнению, должность должен занимать человек с Донбасса.



«Хотелось бы действующего, спокойного и взвешенного человека. Чтобы она не думала, что один человек может сделать все, переиначить то, что уже сделано или законы Украины. Чтобы она руководствовалась возможностями, а не желаниями. И которая знает Донбасс. Это самое главное. Знает ситуацию там и может соответственно действовать и помогать», — подчеркнул Кравчук.



Вместе с тем он отметил, что не видит острой необходимости немедленно назначить кого-нибудь на эту должность.

«Человек должен предоставить соответствующий план пошаговой работы. Тогда можно будет говорить о назначении его на должность. Потому что речь идет о конкретной должности с конкретными обязанностями. Но сейчас, чтобы этот вопрос был "горячим", чтобы немедленно нужно было принимать кадровое решение, я не вижу», — сказал Кравчук.



Он отметил, что сейчас есть люди, которые предлагают ему свою помощь, однако не выражают желания быть в делегации. «Есть люди, которые звонят мне, думаю, что и не только мне. Люди, которые работали на Донбассе, которые знают специфику, говорят о возможности использования их опыта. Пока они не говорят о том, что хотели бы стать членом делегации, но они говорят о своих возможностях. Пока что это такая широкая платформа поисков», — рассказал Кравчук.



Он добавил, что будет принимать непосредственное участие в процессе назначения своего заместителя.

30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую он занимал с 18 августа. Поводом послужило высказывание Фокина о том, что он не видит доказательств войны между Украиной и Россией на Донбассе.



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