В Славянске пройдут антитеррористические учения

В Славянске Донецкой области 12-13 октября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Учения пройдут в раках операции Объединенных сил.



В ведомстве отмечают, что тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным и просят жителей соблюдать спокойствие.



«Служба безопасности Украины призывает жителей Славянска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», — говорится в сообщении.



Кроме того, граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).