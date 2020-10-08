Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Славянске пройдут антитеррористические учения

08 октября 2020, 17:18

В Славянске пройдут антитеррористические учения

В Славянске Донецкой области 12-13 октября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Учения пройдут в раках операции Объединенных сил.

В ведомстве отмечают, что тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным и просят жителей соблюдать спокойствие.

«Служба безопасности Украины призывает жителей Славянска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).

ТЕГИ

Места
Славянск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:18
В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов
14:54
«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом
13:04
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 9 октября
11:40
«Нет лекарств и врачей». В эфире у Соловьева рассказали об эпидемии коронавируса в Донецке и Луганске
10:29
«ДНР» зафиксировала 8 умерших и 91 заболевшего коронавирусом за сутки
09:29
ОБСЕ подтвердила ранение женщины и ее сына из-за подрыва в Михайловке
09:20
«ЛНР» заявила о 34 заболевших и одном умершем от COVID-19 за сутки
21:38
ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода на оккупированной Луганщине
20:21
«ДНР» ужесточила проверки соблюдения карантина в общественных местах
17:54
«ЛНР»: Пожары в сентябре уничтожили 217 домов, погибли два человека 
17:15
«ЛНР» приговорила участников банды: от 15 лет тюрьмы до пожизненного. Это могут быть боевики
14:18
«ЛНР»: Два подростка погибли, отравившись газами террикона
13:14
«ДНР» открыла уголовное дело на сотрудников детсада в Донецке после отравления детей
11:18
«ЛНР» похоронила командира боевиков «Лешего». Умер от пневмонии
10:35
«ДНР» — о коронавирусе: 11 умерших и 135 заболевших за сутки
все новости
19:48
Ермак: Обмен с «Л-ДНР» не должен зависеть от постановлений Рады
19:34
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
18:55
В Минэнерго рассказали, как будут реформировать шахты
18:23
Боевики трижды нарушили режим «тишины»
17:18
В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов
17:18
В Славянске пройдут антитеррористические учения
16:57
Дело о госизмене генерал-майора Шайтанова: в суд передан обвинительный акт
16:16
Разумков: Отдельного фонда по борьбе с COVID-19 в 2021 году не будет
16:14
Кравчук ищет замену Фокину в делегации ТКГ. Хочет человека с Донбасса
15:05
На Луганщине за сутки выявили 87 случаев COVID-19
14:54
«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом
14:18
СБУ просит Google и Apple удалить из магазинов приложение «ВКонтакте»
13:49
Донетчина и Луганщина — в лидерах по заполненности коек для пациентов с COVID-19
13:44
Программа доступных кредитов для бизнеса «5-7-9» будет усовершенствована — нардеп от «Слуги народа» ®
13:17
В сентябре число госпитализаций с COVID-19 выросло на 34%
все новости
ВИДЕО
В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►
07 октября, 11:03
Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►
07 октября, 07:48
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
05 октября, 11:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция