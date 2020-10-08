Боевики трижды нарушили режим «тишины»

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли украинские позиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики совершили три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе Песок, а вблизи Опытного — дистанционное минирование из ручного противотанкового гранатомета.



«Потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет», — сказано в сообщении.



В штабе отмечают, что так как провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, силы ООС огонь они не открывали.