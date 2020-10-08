В Минэнерго рассказали, как будут реформировать шахты

В Министерстве энергетики подготовили проект Концепции реформирования угольной отрасли. Об этом сообщает Правительственный портал.



В Министерстве считают приоритетным совместить процесс приватизации и интеграции государственных шахт в ОАО «Центрэнерго». В рамках этого пути шахты поделят на три группы:



— первая группа: шахты, подлежащие интеграции с ОАО «Центрэнерго» и являются его ресурсной базой;



— вторая группа: шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями;



— третья группа: шахты, которые предложат приватизировать не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.



«В рамках выполнения распределения Министерство будет руководствоваться результатами аудита государственных предприятий, инвестиционным и геологическим потенциалом каждой шахты, потребностями "Центрэнерго" и объективными данными об инвестиционной привлекательности государственных шахт», — отметила руководительница Минэнерго Ольга Буславец.



Сейчас Минэнерго совместно с зарубежными партнерами отбирают шахты для проведения пилотных проектов по трансформации. В частности, ведомство предложило Германии 6 шахт на западе и востоке Украины.



Среди потенциальных первых пилотных проектов рассматриваются две шахты — «Великомостовская» (Червоноград, Львовская область), которая может стать туристическим кластером, и шахта «5/6» (Мирноград, Донецкая область), которая имеет потенциал технологического кластера.