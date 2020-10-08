По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зафиксирован новый летальный случай вследствие COVID-19 — умер 58-летний врач из Краматорска. Кроме этого, за прошедшие сутки положительные результаты на COVID-19 получили еще 295 жителей области, в том числе, семеро детей. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 5119 случаев COVID-19. Из них 1780 выздоровели, 64 — умерли.



В отдельных районах Донетчины 7 октября выявлен 91 заболевший коронавирусом. Кроме того, умерли 8 ранее заболевших, заявили в группировке «ДНР». Формирование подтверждает 4 162 заболевших коронавирусом. Из них 2 206 пациентов выздоровели, а 255 умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 87 человек. Всего зафиксировано 1480 случаев коронавирусной болезни, среди них 64 ребенка. Из них 676 человек выздоровели, 19 — умерли.



В отдельных районах Луганской области за сутки зафиксировали 34 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, один ранее заболевший скончался, утверждают в группировке «ЛНР». За все время пандемии формирование признает 1 111 заболевших COVID-19. Из них 830 человек выздоровели, 43 умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.



В «ЛНР» признали, что лаборатории в ОРЛО не справляются с потоком исследований на коронавирус.





Политика



Процесс взаимного освобождения лиц не должен зависеть от принимаемых Верховной Радой постановлений, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Ермак допустил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится на следующей неделе в видеоформате.



Боевые действия



СММ ОБСЕ подтвердила информацию «МЧС ЛНР» о ранении женщины и ее сына в результате подрыва на взрывном устройстве в подконтрольном боевикам Золотом-5 Луганской области.



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