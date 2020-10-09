При обстреле в Карабахе пострадал российский блогер Юрий Котенок. Он долгое время освещал деятельность боевиков «ДНР»

При обстреле города Шуши в Карабахе пострадал российский блогер, военный обозреватель Юрий Котенок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.



Уточняется, что пострадал еще один журналист и их сопровождающий, но их ранения легкие.



По данным военного корреспондента российской «Комсомольской правды» Александра Коца, Котенка ввели в искусственную кому и на реанимобиле отправили в столицу Армении Ереван. Его состояние тяжелое, но стабильное.



На Донбассе Юрий Котенок долгое время освещал деятельность боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». На его YouTube-канале регулярно выходили интервью с полевыми командирами боевиков.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях и наступлении по линии соприкосновения, а также заявляют о своих успешных ответных действиях и сотнях погибших военнослужащих противника.