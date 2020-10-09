Украинский суд приговорил боевика «ЛНР» к 5,5 годам тюрьмы

Боевик группировки «ЛНР» приговорен к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Суд признал его виновным в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статьи 260, часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса).



По данным следствия, гражданин Украины в течение 2014-2018 годов служил в рядах батальона боевиков «Заря» и «15 батальона теробороны второго армейского корпуса народной милиции ЛНР».



«По приказам оккупационной администрации РФ участник незаконного вооруженного формирования оказывал вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил», — отмечается в сообщении прокуратуры.



Боевика задержали в августе этого года при незаконном пересечении линии разграничения в Попаснянском районе. При нем был обнаружен военный билет «ЛНР».



«Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал и дал свидетельства о других участниках вооруженных формирований, которые контролируются оккупационной администрацией РФ», — добавили в прокуратуре.