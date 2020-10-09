За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 133 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели 22 человека и один пациент умер. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Уточняется, что из-за осложнений от коронавируса умер 72-летний житель Беловодского района.



30 новых случаев выявили в Северодонецке, 25 в Рубежном, двенадцать в Старобельском районе, одиннадцать в Станично-Луганском и Попаснянском районах, десять в Сватовском районе и Лисичанске, восемь в Беловодском районе, четыре в Кормянском районе, три в Новопсковском районе, по два в Марковском, Троицком, Меловском и Белокуракинском районах, один в Новоайдарском районе.



В целом, с начала пандемии на подконтрольной части Луганской области зарегистрировано 1613 случаев коронавирусной. Из них выздоровели 698, умерли 20.