Кабмин хочет привлечь ведомственные больницы для приема пациентов с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству здравоохранения проработать вопрос возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогу селекторного совещания с главами облгосадминистраций.



Также Шмыгаль отметил, что на сегодня остается не решенной проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.



«Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения», — подчеркнул премьер-министр.



В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на заседание правительства в пятницу будут вынесены несколько постановлений, в том числе по обеспечению кислородом, будут выделены и распределены по регионам соответствующие средства в пределах субвенции.



Шмыгаль поручил замминистра здравоохранения — главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу «горячих линий».



Главам областных и Киевской горгосадминистрации поручено мобилизовать все службы и наладить «эффективную коммуникацию и координацию работы» с МВД и Госпотребслужбы, в частности, о проведении массовых мероприятий.



Кроме того, департаментам здравоохранения в регионах поручено отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.



Среди прочего, премьер-министр отдал поручение Минздраву проработать предложения, предоставленные аппаратом СНБО.



Также в Кабмине проанонсировали, что решение «об усилении медицинской системы и меры реагирования на рост заболеваемости COVID-19» будут рассмотрены на сегодняшнем заседании правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Украине продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране был зафиксирован очередной рекорд — 5804 заболевших.