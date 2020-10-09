ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала 41 единицу вооружения, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в Луганской области наблюдатели видели РСЗО «Град», 122 мм на территории промышленного объекта вблизи н. п. Садовый и на полигоне вблизи н. п. Миусинск.



А вблизи н. п. Белое две самоходные гаубицы «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы «Лягушка».



На неподконтрольной Донетчине миссия зафиксировала пять буксируемых гаубиц вблизи н. п. Ольховка, 17 танков на полигоне вблизи н. п. Новоселовка, РСЗО «Град» и три самоходных гаубицы «Гвоздика» на полигоне вблизи н. п. Терновое.