Под Краматорском горит лес

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Под Краматорском вблизи пгт Беленькое горит лесная подстилка лиственного леса. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



Отмечается, что информация о пожаре поступила в службу в 12:13.



«По прибытию к месту вызова бойцами ГЧЧС было установлено, что происходит горение сухой травы на площади 1 га и стерни на площади 2 га. В 13:08 в связи с сильным ветром (15-20 м / с) пожар распространился на лесную подстилку лиственного леса», - говорится в сообщении.



Информации о погибших и пострадавших в результате пожара нет.



В результате пожара сгорела лесная подстилка на площади 2 гектаров и сухая трава на площади 4 гектара. Еще происходит горение 1 гектар сухой травы, 2 гектаров стерни и 2 гектаров лесной подстилки.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области