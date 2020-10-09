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Кабмин обеспокоен низким уровнем использования украинского языка и готовностью воевать. Принята программа

09 октября 2020, 18:27

Кабмин обеспокоен низким уровнем использования украинского языка и готовностью воевать. Принята программа

Кабинет министров принял постановление «Об утверждении плана по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы», а также распоряжение «Об одобрении Концепции государственной целевой социальной программы национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы».

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Целью этих актов является «развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания; налаживание межрегионального и межведомственного взаимодействия в сфере национально-патриотического воспитания с целью утверждения единой национальной системы ценностей».

В правительстве пришли к выводу, что в результате «длительного пренебрежения и неурегулированности вопросов национально-патриотического воспитания» в украинском пространстве сегодня наблюдается ряд негативных явлений, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности в военной, гуманитарной, социальной, экономической, внутриполитической и других сферах.

«Дальнейшее пренебрежение проблемами только будет способствовать засилью антиукраинской пропаганды, продуцированию мировоззренчески-ценносной дезориентации, диспропорциям языковой ситуации, распространению местных идентичностей, что в нынешних условиях является существенным вызовом и может привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул Немчинов.

В правительственной Концепции проанализированы данные социологических исследований и указано, что ряд факторов, которые наблюдаются в украинском обществе, являются угрожающими. В частности, такой названа ситуация с украинским языком, который использует менее половины населения — 46%, при этом каждый четвертый использует русский язык. Колоссальный разрыв существует при региональном распределении — на Западе на украинском языке в cсемье общаются 92,2% опрошенных, на Донбассе — 0%.

Также беспокойство в Кабмине вызвала готовность к защите Украины с оружием в руках — 55% респондентов на Востоке Украины не имеют таких намерений.

Кроме того указано, что государственные символы вызывают чувство гордости только у 25,7% жителей Украины.

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