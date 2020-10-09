В «ДНР» говорят, что не запрещают выезжать из ОРДО людям, которые нарушали масочный режим

В группировке «ДНР» отрицают информацию о том, что у людей, нарушивших масочный режим, будут проблемы с выездом из отдельных районов Донецкой области. Так называемое «министерство юстиции ДНР» заявило, что ряд интернет-изданий распространили дезинформацию на эту тему.



Ранее сообщалось, что «ДНР» усилила контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах, торговых точках и общественном транспорте из-за коронавируса.



Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» по-прежнему работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.



На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.



Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.