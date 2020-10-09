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Все крупные пожары на Луганщине потушены, но авиация наготове

09 октября 2020, 20:37

Все крупные пожары на Луганщине потушены, но авиация наготове

В Луганской области локализованы и ликвидированы почти все очаги огня. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Единственное, что остается – огонь на линии разграничения, но пламя проходит по минным полям», - сказал он в своем видеообращении на Facebook.

Гайдай напомнил о сегодняшнем происшествии – подрыве пожарной машины. Два человека получили контузию, у третьего – перелом пальцев на ногах.   

По словам главы ЛОГА, несмотря на то, что пожары локализованы, областная власть все же оставила наготове авиацию и часть пожарных отрядов ГСЧС, потому что в области наблюдается сильный ветер.

Часть объединенных сил, прибывших для тушения пожаров из других регионов, в субботу, 10 октября, покинет Луганскую область. Гайдай призвал местных жителей Северодонецка выйти на улицы по маршруту следования пожарных отрядов, чтобы выразить им благодарность. Также Гайдай поблагодарил волонтеров и других жителей области, которые помогали людям, пострадавшим от масштабных пожаров на Луганщине.

За минувшие сутки на территории Луганской области произошло 44 новых пожара, из которых по состоянию на утро пятницы не было ликвидировано четыре. Один человек погиб, еще один ранен.

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.

В результате пожаров погибли более 10 человек, точная цифра уточняется. Пострадали минимум 20 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Были эвакуированы 150 местных жителей.

Информацию об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти. По предварительным данным, сгорели или повреждены 250-400 домов. 

К ликвидации пожаров привлекали более тысячи человек и 270 единиц техники, включая авиацию.

Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.

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Люди
Сергей Гайдай
Места
Луганская область

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